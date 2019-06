Business news: Grecia firma accordo con consorzio per esplorazioni a largo di Creta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato greco ha firmato un contratto con un consorzio composto dalle compagnie petrolifere Exxon Mobil, Total e Hellenic Petroleum, per la concessione delle licenze per estrarre idrocarburi a ovest e a sud-ovest dell’isola di Creta. Le concessioni per le licenze devono essere adesso approvate dal Parlamento di Atene prima che le attività di prospezione nelle acque a largo di Creta prendano il via. Presente alla cerimonia il primo ministro greco, Alexis Tsipras, che ha parlato di un “giorno storico” per la Grecia che, ha rilevato, “sta compiendo un grande e decisivo passo per capitalizzare la sua ricchezza energetica”. Secondo Tsipras, la Grecia “non è solo un un hub energetico fondamentale nel Mediterraneo orientale e nei Balcani, ma sta anche iniziando a sviluppare un piano che alla fine mira a trasformarlo in un paese produttore di energia". "Questo sviluppo offre un'altra prospettiva per il ruolo geopolitico della Grecia, ma allo stesso tempo un altro sviluppo e prospettive economiche nel paese", ha aggiunto il primo ministro. L’ambasciatore degli Stati Uniti ad Atene, Geoffrey Pyatt, anche lui presente alla cerimonia, ha saluto con favore la firma sull’accordo considerando un “significativo passo in avanti” per far sì che la Grecia emerga come “maggiore hub energetico europeo”. (Gra)