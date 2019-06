Business news: Georgia, riduzione flussi turistici da Russia influenzerà tassi di cambio

- Il regime dei tassi di cambio in Georgia è caratterizzato da fluttuazioni importanti dovute ad una serie di fattori interni ed esterni. È quanto si legge all’interno di un comunicato stampa diffuso dalla Banca centrale georgiana. “Le previsioni diffuse negli ultimi giorni in merito alla diminuzione dei flussi turistici provenienti dalla Federazione Russa hanno avuto un impatto diretto sul mercato valutario”, si legge nel documento, in cui si aggiunge che l’eventuale riduzione dei flussi turistici influenzerebbe l’economia georgiana in una misura pari a circa 200-300 milioni di dollari fino alla fine dell’anno corrente. (Res)