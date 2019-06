Business news: Azerbaigian, banche detengono asset per 15,37 miliardi di euro ad inizio giugno

- Il valore del totale degli asset detenuti dalle banche azerbaigiane si è attestato a 29,65 miliardi di manati (circa 15,37 miliardi di euro) ad inizio giugno, con passività per 25,16 miliardi (circa 13,04 in euro). Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”, aggiungendo che il valore totale degli asset ha registrato un incremento pari allo 0,5 per cento rispetto all’inizio di quest’anno. Stando alle informazioni diffuse, inoltre, la capitalizzazione delle banche ha toccato i 4,49 miliardi di manati (circa 2,32 miliardi di euro) con una crescita su base annuale pari a 10,3 punti percentuali. (Res)