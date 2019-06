Giappone: G20 Osaka, Juncker prevede aumento scambi Ue-Giappone di 36 miliardi di euro

- Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha dichiarato che l’interscambio commerciale tra Giappone e Ue aumenterà di 36 miliardi di euro, a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo di partenariato economico tra le due parti, lo scorso febbraio. La relazione tra Ue e Giappone “non è mai stata migliore”, ha dichiarato Juncker nel corso di una intervista concessa all’agenzia di stampa “Kyodo” ieri, a margine del summit del G20 in corso a Osaka, in Giappone. “La vasta maggioranza del miliardi di euro di tariffe pagate ogni anno dalle aziende europee che esportano verso il Giappone e viceversa sono state rimosse, Ciò aiuterà ad espandere il nostro commercio di una cifra sino a 36 miliardi di dollari”, ha detto il presidente della Commissione europea. Nel corso dell’intervista, Juncker ha anche espresso il proprio sostegno al lancio del cosiddetto “Osaka Track”, una cornice negoziale tesa a concordare norme globali condivise per il flusso di dati e informazioni. (segue) (Git)