Giappone: accordo con l’Unicef per promuovere vaccinazioni infantili all’Onu

- L’inviato del Giappone alle Nazioni Unite, Koro Bessho, e il direttore del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) hanno lanciato una campagna di pressione congiunta all’Onu, per promuovere la diffusione delle vaccinazioni infantili contro malattie potenzialmente mortali in risposta all’aumento della disinformazione in merito ai programmi di immunizzazione. “Garantire l’espansione della copertura immunitaria è una delle pietre miliari dell’assistenza sanitaria primaria, e un punto d’ingresso importante per l’Uhc (copertura sanitaria universale”, ha detto l’ambasciatore giapponese nel corso di un simposio a New York. Bessho ha spiegato che il Giappone è impegnato a negoziare un documento in vista del prossimo incontro di alto livello sulla copertura sanitaria universale, in programma a New York il prossimo settembre. (Was)