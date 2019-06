Business news: Turchia, deficit commerciale in calo del 76,5 per cento a maggio su base annuale

- La Turchia ha registrato lo scorso mese di maggio una significativa riduzione del suo deficit commerciale, in calo del 76,5 per cento su base annuale. Lo si apprende dai dati dell’Istituto di statistica turco (TurkStat) pubblicati dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Il dato si è attestato su 1,84 miliardi di dollari a maggio. Le esportazioni sono salite a 16 miliardi di dollari, in aumento del 12,1 per cento rispetto al maggio del 2018, mentre le importazioni hanno registrato una contrazione annuale del 19,3 per cento e sono ora pari a 17,8 miliardi di dollari. Va ricordato che questo mese la Banca mondiale ha rivisto fortemente al ribasso le stime di crescita della Turchia per l’anno in corso, prevedendo una contrazione del Prodotto interno lordo pari all’uno per cento. Lo si evince dai dati pubblicati nell’ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali. (Tua)