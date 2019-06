Business news: Ungheria, tasso di disoccupazione scende al 3,4 per cento a marzo-maggio

- Il tasso di disoccupazione ungherese nel trimestre marzo-maggio 2019 scende al 3,4 per cento. Lo comunica l'agenzia di stampa "Mti", che cita i dati pubblicati dall'Ufficio centrale di statistica (Ksh). Nel trimestre precedente era al 3,5 per cento e dodici mesi fa al 3,7. Il dato coinvolge il tasso di disoccupazione nella corte demografica che va dai 15 ai 74 anni. In termini assoluti, nel periodo in questione i disoccupati erano circa 160.400, duemila in meno rispetto al trimestre precedente. Gli ungheresi disoccupati hanno trascorso in media 13,9 mesi alla ricerca di un impiego. Commentando i dati, il ministro delle Finanze, Mihaly Varga, ha dichiarato che il tasso di disoccupazione è al suo minimo dai tempi della transizione democratica del 1989-90. (Vap)