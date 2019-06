Giappone: G20, tensioni tra Trump e Xi su 5G

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo omologo cinese, Xi Jinping, si sono scontrati in merito alla tecnologia wireless di quinta generazione (5G) durante una sessione di lavoro del summit G20 in corso a Osaka, in Giappone. Durante la sessione dedicata all'economia digitale, Xi ha tracciato un parallelo tra i dati e il petrolio in termini di importanza per le economie avanzate, ed ha avvertito che i governi non dovrebbero interferire con il mercato, specie nei settori tecnologici, che fanno ormai da traino alla crescita. "Dovremmo coltivare un ambiente di mercato equo, giusto e non discriminatorio, anziché sviluppare dietro porte chiuse e interferire artificialmente nei mercati", ha detto il presidente cinese, con un evidente riferimento alla campagna di boicottaggio globale intrapresa dagli Stati Uniti contro Huawei Tecnology, colosso tecnologico cinese leader degli apparecchi elettronici per il 5G. Trump ha replicato a sua volta con un implicito riferimento a Huawei, reiterando la preoccupazione che i grandi produttori di elettronica cinesi possano essere utilizzati da Pechino per appropriarsi di informazioni riservate. "Mentre espandiamo il commercio digitale, dobbiamo assicurarsi di garantire la resistenza e la sicurezza delle nostre reti 5G", ha dichiarato il presidente Usa.