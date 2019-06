Giappone: G20, tensioni tra Trump e Xi su 5G (3)

- "Anche l'autorità indipendente di ciascun paese nell'economia digitale dovrebbe essere rispettata", ha detto Xi, sottolineando che è necessario considerare attentamente le circostanze e le difficoltà pratiche nei paesi in via di sviluppo. Xi ha detto che dovrebbe essere promossa la profonda integrazione dell'economia digitale e reale, in particolare l'integrazione di Internet, i big data e l'intelligenza artificiale. Il presidente cinese ha sottolineato il rafforzamento della costruzione di infrastrutture digitali e la promozione dell'interconnessione, in quanto l'economia digitale dovrebbe fungere da nuovo punto di crescita nell'economia globale. Xi ha anche sottolineato l'aumento dell'inclusività dell'economia digitale, ed ha avvertito che l'impatto delle nuove tecnologie dovrebbe essere studiato a fondo. Il presidente cinese ha menzionato che nel colmare il divario digitale, il rapporto tra equità ed efficienza, capitale e lavoro, tecnologia e occupazione dovrebbe essere trattato adeguatamente. (segue) (Git)