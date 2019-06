Giappone: G20, tensioni tra Trump e Xi su 5G (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commercio online, finanza digitale e altri mezzi dovrebbero essere utilizzati per eliminare la povertà e promuovere uno sviluppo inclusivo e sostenibile, ha aggiunto il capo di Stato cinese. Xi ha affermato che gli interessi dei paesi sviluppati e in via di sviluppo dovrebbero essere presi in considerazione nella promozione dei negoziati sul commercio elettronico dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). "In quanto importante economia digitale, la Cina è disponibile a partecipare attivamente alla cooperazione internazionale, a mantenere un mercato aperto e ad ottenere vantaggi reciproci", ha affermato il presidente cinese. "China news" cita un rapporto pubblicato dall'Accademia cinese di comunicazione tecnologica (Caict), secondo cui l'economia digitale dei membri del G20 (esclusa l'Ue, per la quale non sono disponibili dati) nel 2017 è cresciuta dell'8,6 per cento su base annua, a 26.170 miliardi di dollari. Inoltre, l'economia digitale ha rappresentato una percentuale più elevata del Pil per i membri del G20 nel 2017: in testa la Germania, con il 61,36 per cento, seguita dal Regno Unito e dagli Stati Uniti rispettivamente con il 60,29 e il 59,28 per cento. La Cina ha visto il più grande aumento in proporzione, circa 2,51 punti percentuali. (Git)