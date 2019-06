Business news: Repubblica Ceca, governo approva bozza di bilancio per il 2020

- Il governo ceco ha approvato la bozza di bilancio per il 2020, nella quale ha incluso la previsione di un deficit pubblico di 40 miliardi di corone (circa 1,5 miliardi di euro). Lo comunica l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Lo stesso livello di deficit è previsto nei due anni successivi nel piano elaborato dal ministro delle Finanze, Alina Schillerova. Tra le priorità che indica per l'anno venturo c'è l'aumento delle pensioni di anzianità e delle retribuzioni dei docenti. Il Partito socialdemocratico ceco (Cssd) si è astenuto dal voto, lamentando che il bilancio proposto non è abbastanza generoso nei confronti dei più bisognosi. (Vap)