Business news: Banca centrale russa, possibile calo prezzo del petrolio di 20 dollari al barile

- In un ipotetico scenario di rischio per lo sviluppo economico, la Banca centrale della Federazione Russa vede la possibilità di una riduzione del prezzo del petrolio, nella seconda metà del 2019 e nella prima metà del 2020 di 20 dollari al barile. È quanto si legge nel rapporto di politica monetaria della Banca di Russia, citato dai media locali. "Lo scenario di rischio si basa su un significativo rallentamento dell'economia globale, caratterizzato da un rallentamento ciclico con una lunga ripresa, accompagnato da una maggiore volatilità nei mercati finanziari globali, da una significativa diminuzione della propensione al rischio e da un calo dei prezzi mondiali del petrolio degli Stati Uniti a 20 dollari al barile (nella fase più acuta della crisi) a causa della minore domanda di energia nel mondo", si afferma nel rapporto. In futuro, come indicato nel testo, i prezzi del petrolio per questo scenario dovrebbero essere fissati a 35 dollari al barile a causa del deterioramento del coordinamento nella produzione all'interno del Gruppo Opec+ e di un significativo aumento della produzione di petrolio al di fuori dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec). (Rum)