Business news: Albania, multa record a Bankers Petroleum, 120 milioni di euro per evasione fiscale

- La Bankers Petroleum, la più grande società petrolifera operante in Albania, controllata dal gruppo cinese Geo Jade Petroleum e che ha in gestione il maggiore giacimento di petrolio in Albania, Patos-Marinze, è stata penalizzata con una multa da 120 milioni di euro per evasione fiscale. La multa, la più alta mai comminata ad una società privata, è avvenuta a seguito di un'inchiesta condotta dalla Direzione generale delle Dogane, durata due anni. Secondo l'inchiesta dal 2014 al 2018, la Bankers Petroleum, in quel periodo di proprietà dell'omonima società canadese, non avrebbe pagato l'accisa per una delle materie prime utilizzata nel processo di estrazione di petrolio. L'ammontare dell'accisa evasa sarebbe di 30 milioni di euro, e secondo la legislazione albanese, la multa va pari al triplo della somma evasa. (Alt)