Business news: Albania, nei primi 5 mesi del 2019 numero visitatori stranieri cresciuto del 5,8 per cento

- Il numero degli stranieri che hanno visitato l'Albania nei primi 5 mesi del 2019 è cresciuto del 5,8 per cento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ammontando a oltre 1,5 milione di cui circa 401 mila solo durante lo scorso mese di maggio: lo rivelano i dati dell'Istituto albanese delle statistiche (Instat). Da notare il fatto che la crisi politica in Albania, accompagnata da proteste anche violente dell'opposizione, sembra aver inciso negativamente. Rispetto al mese di aprile, il numero dei visitatori è sceso di circa 2 per cento. Mentre rispetto al maggio del 2018, la crescita è stata di solo 1,7 per cento. Ad influenzare sul numero dei visitatori stranieri, anche il periodo di Ramadan, il mese santo dei mussulmani, che si è riflettuto in un notevole calo dei kosovari giunti in Albania, -18,7 per cento rispetto al maggio dello scorso anno. (Alt)