Business news: Ucraina, tasso disoccupazione cresciuto fino a 9,2 per cento in primo trimestre 2019

- Il tasso di disoccupazione in Ucraina è cresciuto fino al 9,2 per cento nel primo trimestre del 2019. Lo rende noto il Servizio statistico statale dell’Ucraina, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. Il dato riferito ai primi tre mesi dello scorso anno era dell’8,8 per cento. Il numero di persone impiegate nel primo trimestre del 2019 è stato di 16,3 milioni, con un tasso di occupazione del 57,1 per cento. (Res)