Business news: Montenegro, produzione industriale a maggio in calo annuo del 4,8 per cento

- La produzione industriale in Montenegro ha subito nel mese di maggio un calo del 4,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. Lo riferisce l'emittente "Rtcg" citando i dati dell'Ufficio per la statistica (Monstat) di Podgorica. L'indice del commercio nel settore industriale è salito del 2,7 per cento sul piano mensile, ma ha rilevato una contrazione del 13,6 per cento rispetto al mese di maggio del 2018. (Mop)