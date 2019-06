Business news: Russia-Armenia, siglato contratto per forniture combustibile nucleare a centrale di Metsamor

- È stato firmato un contratto per la fornitura di combustibile nucleare russo sarà fornito alla centrale nucleare armena di Metsamor nel biennio 2019-20-. Lo riferisce un servizio stampa della compagnia petrolifera Tvel, controllata di Rosatom. La società ha affermato che gli emendamenti al contratto di base garantiranno che la centrale armena sarà dotata di combustibile nucleare freddo. Allo stesso tempo, il nuovo accordo consentirà di ricostituire la riserva nel sito della centrale elettrica, il che aumenterà l'affidabilità dell'approvvigionamento di combustibile al reattore. "Prendiamo in considerazione, tra le altre cose, i lavori in corso per estendere la durata di servizio dell'unica unità nucleare, limitando temporaneamente la produzione di elettricità", ha affermato Oleg Grigoriev, vicepresidente di Tvel. (Rum)