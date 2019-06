Giappone: G20, al via seconda giornata del summit di Osaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto questa mattina a Osaka la seconda giornata del summit dei leader delle 20 maggiori economie del Globo (G20), che sarà scandita da sessioni di lavoro relative alle diseguaglianze economiche, alla crescita sostenibile e inclusiva, ai mutamenti climatici, all’ambiente e all’energia. Il summit, che si è aperto ieri, 28 giugno, è stato pianificato da Tokyo per discutere risposte a una serie di pressanti problematiche globali, in un contesto dal conflitto commerciale tra Usa e Cina e dalle tensioni tra la prima potenza globale e l’Iran. Il primo ministro Shinzo Abe, che presiede il summit di due giorni, spera che il G20 riuscirà a porre l’accento sull’unità, anziché sulle divisioni che oppongono i principali capi di Stato e governo del pianeta. “Lavorerà per assicurare che il G20 possa inviare un messaggio forte”, ha detto Abe ieri, prima di lasciare Tokyo alla volta di Osaka. Abe ha espresso l’obiettivo di unire le 20 maggiori economie sviluppate ed emergenti nella promozione del libero scambio, della crescita economica tramite l’innovazione, del contrasto ai mutamenti climatici e all’inquinamento ambientale, e di altre questioni come la tassazione dei colossi tecnologici multinazionali. (segue) (Git)