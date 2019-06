Giappone: G20, al via seconda giornata del summit di Osaka (4)

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha espresso “profonda preoccupazione” per lo stato del commercio globale ieri, al termine della prima giornata di lavori del 14mo summit G20 in corso ad Osaka. “Le tensioni commerciali e geopolitiche si stanno intensificando”, ha detto il primo ministro giapponese agli altri leader delle maggiori economie del pianeta, al termine della giornata di lavori. “Voglio che il G20 condivida la determinazione a conseguire la crescita impiegando tutti gli strumenti politici a disposizione”, ha aggiunto Abe, sottolineando la gravità dei rischi al ribasso per l’economia globale. Una indicazione in merito all’indirizzo delle tensioni commerciali globali dovrebbe giungere oggi, 29 giugno, in occasione del colloquio tra i presidenti di Stati Uniti e Cina, Donald Trump e Xi Jinping. Le sessioni di discussione in programma per oggi vedranno i leader del G20 confrontarsi anche in merito alla riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio, un simbolo del sistema di libero scambio multilaterale le cui regole necessitano, a detta di diversi paesi membri, di un profondo aggiornamento. (Git)