Usa-Corea del Nord: Trump pronto a incontrare Kim presso Zona demilitarizzata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto disponibile ad incontrare il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, domenica, in occasione della sua visita alla Zona demilitarizzata, al confine tra le due Coree. “Mentre mi trovo (in Corea del Sud, vorrei incontrare il presidente Kim della Corea del Nord al confine, giusto per stringergli la mano e salutarlo”, ha scritto il presidente Usa sul proprio profilo Twitter, al termine della prima giornata di lavori del G20 in corso ad Osaka, in Giappone. L’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, “Korean Central News Agency” (“Kcna”), ha riferito lo scorso 23 giugno che Kim ha ricevuto una lettera da parte del presidente Usa, ed ha riferito che il leader nordcoreano ha ritenuto “soddisfacente” il contenuto della missiva. (segue) (Git)