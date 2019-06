Giappone: G20, al via seconda giornata del summit di Osaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto questa mattina a Osaka la seconda giornata del summit dei leader delle 20 maggiori economie del Globo (G20), che sarà scandita da sessioni di lavoro relative alle diseguaglianze economiche, alla crescita sostenibile e inclusiva, ai mutamenti climatici, all’ambiente e all’energia. Il summit, che si è aperto ieri, 28 giugno, è stato pianificato da Tokyo per discutere risposte a una serie di pressanti problematiche globali, in un contesto dal conflitto commerciale tra Usa e Cina e dalle tensioni tra la prima potenza globale e l’Iran. Il primo ministro Shinzo Abe, che presiede il summit di due giorni, spera che il G20 riuscirà a porre l’accento sull’unità, anziché sulle divisioni che oppongono i principali capi di Stato e governo del pianeta. “Lavorerà per assicurare che il G20 possa inviare un messaggio forte”, ha detto Abe ieri, prima di lasciare Tokyo alla volta di Osaka. Abe ha espresso l’obiettivo di unire le 20 maggiori economie sviluppate ed emergenti nella promozione del libero scambio, della crescita economica tramite l’innovazione, del contrasto ai mutamenti climatici e all’inquinamento ambientale, e di altre questioni come la tassazione dei colossi tecnologici multinazionali.Fonti diplomatiche citate dalla stampa giapponese riferiscono che la bozza della dichiarazione congiunta che verrà diffusa al termine del summit include un richiamo esplicito alla “promozione del libero scambio” come motore per l’accelerazione della crescita economica globale. Secondo le fonti, i paesi membri del G20 stanno cercando di evitare invece un richiamo diretto alla “lotta al protezionismo”, una formulazione osteggiata dagli Stati Uniti. I collaboratori dei leader del G20 al lavoro sulla bozza della dichiarazione continueranno ad apporre modifiche sino all’ultimo minuto, riferiscono le fonti. Secondo le anticipazioni, la prefazione del documento si concentrerà sull’economia globale, e citerà le nuove tecnologie, la digitalizzazione dell’economia e la “promozione del libero scambio” come pilastri della crescita globale. Le pressioni degli Stati Uniti hanno portato ad escludere il contrasto al protezionismo dalla dichiarazione conclusiva del summit G20 tenuto a Buenos Aires alla fine dello scorso anno: tale omissione non ha precedenti dal 2008.L’ambizioso quanto arduo obiettivo del Giappone in vista del summit è di guidare una risposta alle tendenze protezionistiche globali, verso il ripristino del multilateralismo, di un ordine globale basato sulle regole e di un modello di crescita sostenibile sui piani sociale ed ambientale. Tali obiettivi, che sono stati al centro delle discussioni tenute dal premier giapponese Shinzo Abe con i leader europei lo scorso aprile, durante il suo viaggio ufficiale nel Vecchio continente, devono fare però i conti con i recenti sviluppi che hanno interessato lo scenario globale: dall’intensificazione della conflittualità commerciale tra Stati Uniti e Cina, che dal mese scorso hanno ripreso la guerra dei dazi alle rispettive esportazioni, sino al deterioramento del quadro della sicurezza e del dialogo diplomatico in regioni “calde” del pianeta quali la Penisola coreana e il Golfo Persico.Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha espresso “profonda preoccupazione” per lo stato del commercio globale ieri, al termine della prima giornata di lavori del 14mo summit G20 in corso ad Osaka. “Le tensioni commerciali e geopolitiche si stanno intensificando”, ha detto il primo ministro giapponese agli altri leader delle maggiori economie del pianeta, al termine della giornata di lavori. “Voglio che il G20 condivida la determinazione a conseguire la crescita impiegando tutti gli strumenti politici a disposizione”, ha aggiunto Abe, sottolineando la gravità dei rischi al ribasso per l’economia globale. Una indicazione in merito all’indirizzo delle tensioni commerciali globali dovrebbe giungere oggi, 29 giugno, in occasione del colloquio tra i presidenti di Stati Uniti e Cina, Donald Trump e Xi Jinping. Le sessioni di discussione in programma per oggi vedranno i leader del G20 confrontarsi anche in merito alla riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio, un simbolo del sistema di libero scambio multilaterale le cui regole necessitano, a detta di diversi paesi membri, di un profondo aggiornamento. (Git)