Usa: primarie democratiche, Biden difende posizione su diritti civili dopo accuse di Harris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito oggi le sue posizioni in materia di diritti civili dopo il primo dibattito televisivo democratico, avvenuto giovedì sera, durante il quale la senatrice della California, Kamala Harris, ha attaccato Biden sul tema del razzismo. La senatrice ha accusato il principale favorito alle corsa presidenziale tra i Democratici di aver negoziato - sia pure in un passato lontano - delle alleanze di voto con senatori segregazionisti e di non avere sostenuto il "busing", ovvero i trasferimenti in autobus scolastico dai quartieri neri verso i quartieri bianchi, con cui negli anni Sessanta cominciò la de-segregazione. "Ho ascoltato e rispetto la senatrice Harris, ma sapete tutti sappiamo che 30 secondi a 60 secondi in uno scambio di dibattiti elettorali non possono rendere giustizia a una vita impegnata per i diritti civili", ha detto Biden da Chicago. (segue) (Was)