Usa: primarie democratiche, Biden difende posizione su diritti civili dopo accuse di Harris (2)

- "Voglio essere assolutamente chiaro riguardo ai miei precedneti e alla mia posizione in materia di giustizia razziale, compreso il “busing”, non mi sono mai, mai, mai mai opposto volontariamente. "So di aver combattuto duramente per garantire (che) i diritti di voto, i diritti civili vengano applicati ovunque", ha sottolineato Biden, che poi ha replicato che "non si è opposto al busing in America" ma "al busing ordinati dal dipartimento dell'Istruzione". L'ex vicepresidente ha detto che le critiche di Harris sono state "una cattiva interpretazione della mia posizione su tutta la linea". (segue) (Was)