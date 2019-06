Usa: primarie democratiche, Biden difende posizione su diritti civili dopo accuse di Harris (3)

- Ieri, 27 giugno, i candidati per Partito democratico Usa alla nomina presidenziale si sono confrontati in occasione di un acceso dibattito a Miami, che ha visto l’ex vicepresidente Joe Biden, in testa ai sondaggi per la nomina, sottoposto a ripetuti attacchi per le sue posizioni e opinioni politiche espresse in passato. L’attacco più duro, che ha segnato il culmine della serata, e delle primarie democratiche sino a questo momento, è giunto quanto la senatrice Kamala Harris ha puntato l’indice contro Biden per la sua passata collaborazione con segregazionisti al Senato. Biden ha replicato accusando Harris di falsare le sue posizioni e il suo profilo politico, e mettendo in discussione il record della senatrice come procuratore in California. L’ex vicepresidente 76enne, al suo primo grande dibattito politico da diversi anni a questa parte, è stato spesso costretto sulla difensiva, ma ha anche reagito con forza ai suoi colleghi di partito, ad esempio quando gli è stato chiesto di cedere il testimone a politici più giovani, oppure quando gli è stata contestata la passata collaborazione coi Repubblicani in materia di aborto. (segue) (Was)