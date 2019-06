Usa: primarie democratiche, Biden difende posizione su diritti civili dopo accuse di Harris (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben 20 esponenti del Partito democratico si contendono la nomina in vista delle elezioni presidenziali Usa del prossimo anno. Il dibattito tra i candidati si è tenuto il 26 e 27 giugno a Miami, e i candidati sono stati divisi in due gruppi di dieci. La prestazione di Biden è parsa meno erratica di altre sue recenti apparizioni pubbliche, ma non sembra aver pienamente convinto circa la sua capacità di tenere testa al presidente Usa Donald Trump, nell’eventualità di un confronto elettorale faccia a faccia. (Was)