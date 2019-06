Ue-Mercosur: presidente argentino Macri, accordo libero scambio "apre nuova tappa sviluppo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino Mauricio Macri ha definito come "storico" il raggiungimento di un accordo su un trattato di libero scambio tra Unione europea (Ue) e Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur). "Si apre una nuova tappa dello sviluppo", ha dichiarato Macri in una breve dichiarazione rilasciata alla stampa in piena notte in Giappone. Secondo il presidente argentino, che si trova ad Osaka per il summit del G20, l'accordo siglato nel pomeriggio di oggi (ora locale) a Bruxelles "apre una porta fondamentale verso una migliore istituzionalità". "L'accordo rappresenta un progresso strategico nel posizionamento argentino nella scena internazionale", ha dichiarato da parte sua il ministro degli Esteri di Buenos Aires, Jorge Faurie, uno dei protagonisti del raggiungimento dell'intesa tra le parti in quanto massimo rappresentante del paese che presiede il blocco sudamericano in questo semestre. "La crescita e lo sviluppo inclusivi non si possono ottenere in solitudine ma con un maggiore e migliore commercio internazionale basato su regole", ha aggiunto Faurie. (segue) (Abu)