Ue-Mercosur: presidente argentino Macri, accordo libero scambio "apre nuova tappa sviluppo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino, secondo quanto riporta il quotidiano "Infobae", sarebbe stato inoltre il principale artefice del decisivo riavvicinamento tra Francia e Brasile dopo che il presidente Emmanuel Macron, in riferimento al presidente brasiliano Jair Bolsonaro, si era dichiarato contrario a firmare qualsiasi accordo con un paese che non aderisce all'accordo di Parigi. Macri avrebbe proposto nella giornata di ieri a Macron e Bolsonaro una riunione trilaterale nel corso della quale sarebbe riuscito quindi a convincere il brasiliano a cedere sulla questione ecologica. L'accordo Mercosur-Ue chiarisce di fatto che tutti i paesi si impegnano a rispettare il rigido protocollo in materia ambientale promosso dai transalpini. "Se sei amico di un mio amico, sei amico mio", avrebbe detto quindi Bolsonaro a Macron a conclusione della riunione. (segue) (Abu)