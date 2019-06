Usa: Senato respinge emendamento che richiede approvazione del Congresso per attacco contro Iran

- Il Senato degli Stati Uniti ha respinto ieri, 28 giugno, un emendamento alla legge di bilancio della Difesa, il “National Defense Autorization Act”, con il finanziamento annuale per le Forze armate, che richiedeva al presidente Donald Trump di ottenere l'approvazione preventivo del Congresso per attaccare militarmente l'Iran. Dopo oltre sei ore di votazioni, 41 legislatori hanno respinto l'emendamento, impedendo al Senato composto da 100 membri di raggiungere la maggioranza di 60 voti. Dopo l'abbattimento di un drone statunitense senza pilota da parte dell'Iran, l'inquilino della Casa Bianca ha ammesso di aver fermato all'ultimo minuto una risposta militare degli Stati Uniti contro Teheran perché l'azione non sarebbe stata "proporzionata” in termini di vite umane. La speaker della Camera dei rappresentanti Usa, la democratica Nancy Pelosi, ha ricordato a Trump che qualsiasi azione militare statunitense contro l'Iran "non deve essere avviata" senza l'approvazione del Congresso. Ma Trump ha risposto di non avere “bisogno dell'approvazione del Congresso" per un attacco all'Iran. Anche per questo motivo i senatori democratici Tim Kaine e Tom Udall hanno presentato l'emendamento per impedire al presidente di utilizzare i finanziamenti alla Difesa per svolgere azioni militari senza l'autorizzazione del Congresso.(Was)