Ue-Mercosur: governo Uruguay celebra accordo "ampio" ed "equilibrato" su trattato libero scambio

- Il governo dell'Uruguay ha celebrato il raggiungimento dell'accordo politico su un trattato di libero scambio tra Unione europea e Mercato comune dell'America del Sud definendolo come "ampio" ed "equilibrato". "Tutti i paesi abbiamo lavorato insieme con spirito solidale affrontando le problematiche e le sensibilità di ogni paese, ciò che ci ha permesso raggiungere un accordo molto equilibrato", ha dichiarato a riguardo il ministro degli Esteri di Montevideo, Rodolfo Nin Novoa. "Proprio oggi (ieri) si compiono vent'anni dall'inizio dei negoziati", ha quindi ricordato Novoa, che ha riconosciuto anche "lo sforzo fisico, emotivo ed intellettuale dei molti funzionari che hanno partecipato alle trattative, perché sono loro i pilastri di questo negoziato". Dal punto di vista commerciale il ministro uruguaiano ha considerato che l'accordo risulta vantaggioso per il suo paese soprattutto nei settori del riso, della carne, del miele, del cuoio, dei citrici, e del merluzzo, sottolineando al contempo l'adozione di un regime di apertura dei mercati scaglionato per moderare l'impatto sulle importazioni. (segue) (Abu)