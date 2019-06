Ue-Mercosur: governo Uruguay celebra accordo "ampio" ed "equilibrato" su trattato libero scambio (3)

- Il raggiungimento di un accordo su un trattato di libero scambio tra Unione europea e il Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) è stato definito un evento "storico" anche sul versante europeo. "Nel mezzo di tensioni commerciali internazionali inviamo oggi un forte segnale con i nostri partner del Mercosur, ovvero che siamo per il commercio basato su regole", ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. "Attraverso questo patto commerciale, i paesi del Mercosur hanno deciso di aprire i loro mercati all'Ue. Questa è ovviamente una grande notizia per le aziende, i lavoratori e l'economia su entrambe le sponde dell'Atlantico, grazie a cui si risparmiano oltre quattro miliardi di dazi all'anno", ha aggiunto il presidente della Commissione europea, che ha descritto l'intesa come "il maggiore accordo commerciale concluso dall'Ue". (segue) (Abu)