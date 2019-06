Canada: economia cresce dello 0,3 per cento ad aprile

- Il prodotto interno lordo (Pil) del Canada è cresciuto dello 0,3 per cento in aprile, dopo un aumento dello 0,5 per cento a marzo: lo ha riferito ieri, 28 giugno, l'agenzia di statistica nazionale del Canada. L'economia è stata sostenuta da un aumento del 5,5 per cento nell'estrazione di petrolio e gas, poiché la produzione è aumentata a seguito dei tagli di produzione in Alberta iniziati a gennaio 2019. L'aumento dei prezzi del petrolio ha favorito l'espansione. Il commercio all'ingrosso e il settore delle costruzioni sono cresciuti, ma la produzione è invece diminuita dello 0,8 per cento. L'economia canadese si è espansa ad un ritmo annuale di appena lo 0,4 per cento nei primi tre mesi dell'anno, registrando il suo più debole trimestre consecutivo dal 2015.(Res)