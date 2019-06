Business news: Ucraina, crescita economica del 2,5 per cento in primo trimestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia ucraina è cresciuta del 2,5 per cento durante il primo trimestre del 2019. È quanto riferisce una nota della Banca centrale ucraina, secondo cui si registra un rallentamento rispetto al 3,5 per cento del quarto trimestre del 2018. Secondo l’ente regolatore di Kiev, la domanda interna è stata il principale motore di crescita del Pil, grazie a un aumento del 10,7 per cento delle entrate dei consumatori. Dopo un rallentamento alla fine dell'anno scorso, la crescita degli investimenti è nuovamente in ripresa. L'aumento del capitale fisso lordo ha raggiunto il 17,4 per cento grazie ad alcuni progetti di investimento privati nel settore energetico e minerario. Stepan Kubiv, ministro dello Sviluppo economico e del Commercio dell'Ucraina, ha affermato durante una riunione parlamentare che il Pil ucraino è cresciuto dell'8,4 per cento negli ultimi tre anni. Il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale hanno previsto che l'economia ucraina crescerà del 2,7 per cento quest'anno. (Res)