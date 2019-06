Business news: Azerbaigian, crescita Pil 2018 dell’1,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del Pil reale in Azerbaigian nel 2018 è stata dell'1,4 per cento, sebbene le stime indicassero una quota potenziale del 2 per cento. È quanto si legge in un rapporto della Corte dei conti di Baku sull'attuazione del bilancio dell'Azerbaigian per il 2018. I tassi di crescita migliori sono stati registrati nei settori trasporto e deposito (37,4 per cento) e nel comparto non petrolifero (oltre il 24 per cento), in quello commerciale (oltre il 22 per cento) e agricolo (oltre il 18%). Nel ramo del turismo, delle comunicazioni e di altri settori dell'economia, la crescita è stata del 10-13 per cento. Il calo del 9 per cento nel settore delle costruzioni ha avuto un impatto significativo sul rallentamento della crescita del Pil. In termini monetari, il Pil azerbaigiano nel 2018 ammonta a 79,8 miliardi di manati (41,3 miliardi di euro), una quota che ha superato le previsioni di quasi il 15 per cento. (Res)