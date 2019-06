Business news: Russia, Aeroflot destina ai dividendi il 50 per cento dell'utile netto

- Gli azionisti della compagnia aerea Aeroflot, nel quadro dell'assemblea annuale, hanno deciso di destinare il 50 per cento dell'utile netto ai dividendi per il 2018. Gli azionisti della compagnia aerea statale riceveranno 2,85 miliardi di rubli (quasi 40 milioni di euro). Rosimushchestvo (Agenzia governativa per la gestione della proprietà pubblica), che detiene il 51,17 per cento delle azioni della compagnia aerea, riceverà 1,46 miliardi di rubli (20,5 milioni di euro circa). Si assiste ad una seria riduzione dei pagamenti dei dividendi rispetto ai due anni precedenti, osserva il quotidiano russo "Vedomosti". Alla fine del 2016, Aeroflot versato agli azionisti la cifra record di 19,4 miliardi di rubli (271 milioni di euro). (Rum)