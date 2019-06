Usa: Corte Suprema accetta di ascoltare caso sul programma di immigrazione Daca

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di ascoltare il caso presentato sul programma di immigrazione Daca (Deferred action for childhood arrivals) per decidere se consentire o meno all'amministrazione Trump di cancellarlo. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa, la Corte Suprema ha accettato di pronunciarsi sul programma voluto dall'ex presidente Obama e che ha protetto dal rimpatrio finora circa 700.000 giovani migranti arrivati negli Usa da bambini, i cosiddetti “Dreamers”. La Corte Suprema ascolterà il caso nel prossimo mandato, che inizierà ad ottobre, ma vista la complessità della materia, il processo potrebbe proseguire nel 2020. (segue) (Was)