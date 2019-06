Usa: Corte Suprema accetta di ascoltare caso sul programma di immigrazione Daca (2)

- A gennaio, la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva rifiutato di ascoltare il ricorso presentato dell'amministrazione Trump contro le decisioni – a sostegno del Daca - dei tribunali di grado inferiore, consentendo così al programma di proseguire per altri dieci mesi. Il presidente Usa, Donald Trump, aveva cercato di porre fine al programma nel 2017, dopo aver definito “incostituzionale” l'uso del potere esecutivo da parte del suo predecessore nel realizzare il Daca e rianimando la minaccia di espulsione per gli immigrati che erano stati portati illegalmente negli Stati Uniti da piccoli. (Was)