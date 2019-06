Brasile: disoccupazione scende dello 0,1 per cento nel trimestre marzo-maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di lavoratori senza un contratto regolare nel paese è salito a 11,4 milioni di persone, pari a circa il 18 per cento della popolazione occupata totale del paese. In relazione allo stesso trimestre dello scorso anno, il numero è aumentato del 3,4 per cento (372 mila persone in più). Il numero di dipendenti nel settore privato con un contrattoregolare è rimasto stabile rispetto al trimestre precedente, secondo Ibge, con 33,2 milioni di persone. (segue) (Brb)