Brasile: disoccupazione scende dello 0,1 per cento nel trimestre marzo-maggio (3)

- Nonostante l'aumento del numero di occupati nel paese, inoltre, i dati dell'Ibge mostrano un notevole aumento della sottoccupazione. In valore assoluto la popolazione sottoutilizzata ha raggiunto i 28,5 milioni, un numero record della inizio della serie storica nel 2012, con un aumento in entrambi i confronti: 2,7 in più rispetto al 2012 (744 mila persone) e 3,9 in più rispetto allo stesso trimestre del 2018 (1 milione di persone). Il gruppo di lavoratori sottoutilizzati riunisce i disoccupati, coloro che sono sottoccupati (impiegati meno di 40 ore alla settimana lavorate), gli scoraggiati (disoccupati che hanno smesso di cercare lavoro) e quelli che potrebbero essere impiegati, ma non lavorano per ragioni diverse. Il tasso composito di sottoutilizzazione della forza lavoro è salito al 25 per cento dal 24,6 per centi nel trimestre precedente, raggiungendo un livello record. Il numero indica che 1 su 4 brasiliani che sono in grado di lavorare sono disoccupati, lavorano meno ore di quanto vorrebbero o semplicemente rinunciano a cercare lavoro. (segue) (Brb)