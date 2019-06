Ue-Mercosur: governo Uruguay celebra accordo "ampio" ed "equilibrato" su trattato libero scambio (2)

- Il sottosegretario all'Economia e le Finanze, Pablo Ferreri, ha invece messo in risalto che "quando entrerà in vigore l'accordo molti settori avranno prospettive di sviluppo a futuro molto differenti da quelle attuali". L'accordo secondo Ferreri implica inoltre "una possibilità di ricevere investimenti molto maggiore". "Anche se il nostro mercato è chiaramente più piccolo, la sicurezza giuridica e le condizioni del nostro paese fanno sì che l'Uruguay sia in una posizione favorevole per attirare capitali", ha aggiunto. L'Unione europea nel suo insieme è attualmente la seconda destinazione commerciale del Mercosur così come la seconda destinazione delle esportazioni uruguaiane. Il 20 per cento dei prodotti esportati si dirigono verso l'Europa. Il capitolo commerciale dell'accordo, segnala una nota ufficiale, include benefici per le esportazioni dell'Uruguay e in materia di proprietà intellettuale, servizi, acquisti statali e regimi speciali. (segue) (Abu)