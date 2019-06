Penisola coreana: Trump invita leader nordcoreano Kim a incontrarsi nella zona demilitarizzata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato il leader nordcoreano Kim Jong-un a incontrarlo nei prossimi giorni nella zona demilitarizzata (Dmz) della penisola coreana. "Dopo alcuni incontri molto importanti, compreso il mio incontro con il presidente della Cina Xi, lascerò il Giappone per la Corea del Sud (con il presidente Moon). Mentre sarò lì, se il presidente Kim della Corea del Nord lo prende in considerazione, potrei incontralo al confine/Dmz solo per stringergli la mano e dire Ciao (?)!", ha scritto su Twitter Trump dal G20 in Giappone. Il presidente degli Stati Uniti arriverà a Seul, in Corea del Sud, sabato sera per un incontro con il presidente sudcoreano, Moon Jae in, fissato per domenica, prima di tornare a Washington. Trump aveva preso in considerazione la possibilità di visitare la zona demilitarizzata, secondo quanto riferito dall'emittente televisiva “Cnn” la scorsa settimana. Trump aveva tentato di visitare la zona di confine durante una visita a Seul nel 2017, ma la visita saltò a causa della nebbia.(Was)