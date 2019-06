Aerospazio: stampa, Boeing 737 Max a terra fino alla fine dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo 737 Max di Boeing potrebbe rimanere a terra fino a fine anno, a causa di un nuovo problema emerso con il chip di controllo dell’aeromobile. Lo scrive il quotidiano “Wall Street Journal” che cita un dipendente della Boeing. Nei giorni scorsi la stampa Usa ha dato risalto ad un nuovo difetto che la Federal Aviation Administration (Faa), l'Agenzia federale per l'aviazione degli Stati Uniti, ha scoperto nel Boeing 737 Max dopo una serie di voli simulati. Nei test di simulazione per l'ultima correzione del software Boeing, i piloti hanno individuato una problematica in un chip all'interno del computer di controllo del volo che spinge l'aereo verso il basso - hanno detto due fonti a conoscenza del test - un problema che potrebbe ritardare ulteriormente il rientro in servizio del modello. (segue) (Was)