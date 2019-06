Brasile: ministro Esteri, "nostre proposte fondamentali per raggiungere accordo Ue-Mercosur"

- Il ministro dell'Economia brasiliano, Ernesto Araujo, ha commentato soddisfatto la storica firma dell'accordo di libero commercio tra Unione Europea e il Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur). "A Bruxelles abbiamo appena concluso le negoziazioni per l'accoro di libero commercio Mercosul- Unione Europea avviate 20 anni fa. Le proposte avanzate del Brasile negli ultimi mesi sono state fondamentali per questa vittoria della nostra diplomazia commerciale. Apriamo grandi mercati per il Brasile", ha commentato sul suo profilo Twitter il ministro Araujo, componente della delegazione brasiliana al tavolo delle trattative. Poco prima anche il presidente Bolsonaro aveva esultato per il raggiungimento di "uno degli accordi commerciali più importanti di tutti i tempi e porterà benefici enormi alla nostra economia", ha scritto Bolsonaro sul suo profilo Twitter "Insieme, Mercosul e Ue rappresentano un quarto dell'economia mondiale e ora i produttori brasiliani avranno accesso a questo enorme mercato", ha concluso il capo di stato. (segue) (Brb)