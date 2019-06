Brasile: disoccupazione scende dello 0,1 per cento nel trimestre marzo-maggio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perdita di posti di lavoro nel settore del commercio è stata una tendenza dall'inizio della crisi economica nel 2014. Secondo i dati diffusi questa mattina, dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) nell'ambito della pubblicazione dalla statistica del Registro centrale delle società, il settore commerciale brasiliano ha registrato la chiusura di 80 mila aziende e la perdita di 411.000 posti di lavoro in quattro anni come effetto della recessione che ha colpito il paese tra il 2014 e il 2016. L'indagine annuale sul commercio (Pac) riporta i dati relativi al commercio alla data di dicembre 2017 quando nel paese risultavano inscritte 1,5 milioni di attività commerciali, dando impiego a 10,2 milioni di lavoratori. Il dato precedente alla recessione, relativo all'anno 2014 rivela che le attività commerciali ammontavano a 1,6 milioni di aziende, dando impiego a oltre 10,6 milioni di persone. Una flessione calcolata dall'Ibge nella misura rispettivamente del 5 e del 3,9 per cento nel periodo. Nei quattro anni di crisi, inoltre, sono stati chiusi 61.700 punti vendita, il che corrisponde a un calo del 3,9 per cento nel periodo. Anche i ricavi operativi netti derivanti dalle attività commerciali si sono contratti a causa della crisi. Nel 2017 infatti i ricavi hanno raggiungo il volume di 3.400 miliardi di real (777 miliardi di euro), il 5,2 per cento in meno rispetto al 2014. Nella pubblicazione dalla statistica del Registro centrale delle società l'Ibge riporta che, rispetto al periodo precedente alla recessione, il 2013, il Brasile ha perso in tutto 363.125 società, bruciando nello stesso periodo 3,2 milioni di posti di lavoro. (Brb)