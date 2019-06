Marocco: inaugirata oggi seconda parte di Tangeri Med, il primo porto dell'Africa

- Il porto marocchino di Tangeri Med, il più grande in Africa come volume di container, ha ufficialmente aperto i suoi due nuovi terminali progettati per triplicare la sua capacità, rendendolo "il primo Porto del Mediterraneo". L'estensione chiamata "Tangeri Med 2" è stata inaugurata oggi nel corso di una cerimonia presieduta dal principe ereditario Moulay El Hassan in rappresentanza di suo padre, re Mohammed VI. "Tangeri è ora la prima capacità portuale nel Mediterraneo ed è motivo di orgoglio", ha dichiarato Fouad Brini, presidente dell'Agenzia Speciale Mediterranea di Tangeri (TMSA), responsabile dello sviluppo del sito. I nuovi terminali rappresentano nove anni di lavoro e un investimento pubblico di 1,3 miliardi di euro, più 1,3 miliardi di euro investiti da operatori privati - tra cui i terminalisti dell'APM concessionario olandese, ha detto in un comunicato il regista di Tanger Med, Rachid Houari. Operativo dal 2007, il complesso portuale situato a pochi passi dallo stretto di Gibilterra, di fronte alla costa spagnola, serve 186 porti in 77 paesi con 52,2 milioni di tonnellate gestite nel 2018. Il suo traffico sarà ora in grado di raggiungere 120 milioni di tonnellate gestite annualmente, "il che permetterà a" di integrare presto i primi 20 porti su 500 del mondo ", ha affermato Houari. Il parco industriale sostenuto dal porto, in una zona franca, conta circa 900 aziende - per lo più automobilistiche, ma anche tessili, elettronica, aeronautica, logistica, industria alimentare - e 70.000 dipendenti per un fatturato di 5,5 miliardi di euro nel 2017 , secondo le cifre di Tanger Med. Automobilistico, agroalimentare, tessile e aeronautico usufruiscono principalmente di Tangeri Med per le esportazioni. L'Africa è il suo mercato più grande con una quota del 38 per cento, seguita da Europa (27 per cento), Asia (26 per cento) e Stati Uniti (9 per cento). I primi due terminal del complesso avevano raggiunto la saturazione nel 2014, con un surplus di "oltre il 15,7 per cento rispetto alla capacità nominale del porto", secondo la direzione del porto. Con questo progetto, il Marocco mette in evidenza la vicinanza dei mercati europei, i costi competitivi, i benefici fiscali e doganali legati alle zone franche. Tanger Med ha anche un terminal passeggeri che ha accolto circa 3 milioni di passeggeri nel 2018, principalmente marocchini che vivono dall'altra parte del Mediterraneo.(Res)