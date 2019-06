Ue: Di Maio, Draghi a guida Commissione? Non ne ho sentito parlare

- Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio 1, non ha voluto commentare l'ipotesi Mario Draghi alla guida della Commissione europea e ha detto: "Non ne ho proprio sentito parlare, l'ho letto sui giornali e, quindi, non commento". (Rin)