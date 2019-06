Agroalimentare: allarme Coldiretti su pericoli a tavola da accordo Ue con paesi Mercosur (2)

- Coldiretti nota, poi, che i paesi Mercosur hanno anche chiesto concessioni nel settore dello zucchero che "potrebbero aumentare le difficoltà della produzione comunitaria e lo stesso discorso vale per il riso e per gli agrumi per i quali si temono problemi fitosanitari dai prodotti provenienti dagli stati sudamericani contaminati da black-spot (macchia nera), una malattia non presente in Europa dove rischia così di diffondersi con effetti disastrosi". Infine la Coldiretti denuncia che nell'accordo "è tutelato meno del 10 per cento delle specialità made in Italy con un via libera, di fatto, ai prodotti taroccati". Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini sottolinea che "è necessario che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri, garantendo che dietro gli alimenti in vendita sugli scaffali ci sia un analogo percorso di qualità che riguarda l’ambiente, il lavoro e la salute”. (Rin)