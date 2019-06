Scala: Sala, Meyer Soprintendente designato, proroga Pereira fino a fine mio mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) La proposta per il passaggio di consegne - ha spiegato Sala - "è nata da giro di consultazioni con tutti i consiglieri e da incontri con il Sovrintendente designato e l'attuale. Ho cercato di produrre una formula che tenesse conto delle opinioni diverse, perché le opinioni sono diverse. Dopo aver sentito uno per uno gli altri otto consiglieri d'amministrazione, ho incontrato a Losanna durante la missione per le Olimpiadi il designato Meyer e poi al ritorno Pereira. Era noto a entrambi che io avrei fatto questo tipo di proposta. La discussione oggi in Cda è partita dal resoconto degli incontri e poi ha portato a votare sulla proposta, che era una proposta di sintesi, perché Meyer era disposto a entrare anche da subito". "A mio avviso - ha aggiunto Sala - è una proposta di buon senso, concordata con i due protagonisti, che l'hanno entrambi accettata". "Questo dibattito - ha proseguito - andava avanti da molto tempo e io penso che sia una buona soluzione. Si può condividere o no, ma una volta fatte le scelte bisogna pensare al bene della Scala e far sì che le tensioni di questo periodo si appianino. Nella mia cultura il Cda è sovrano. Io posso ascoltare tutti, ma poi le decisioni le prende il Cda, meglio se all'unanimità, ma l'ho visto fare raramente nella mia carriera.. Mi sembra che comunque il consenso sia abbastanza solido. Non mi resta che richiamare tutti ad atteggiamenti che siano nel bene della Scala e a vigilare se così non fosse". (segue) (Rem)