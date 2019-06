Scala: Sala, Meyer Soprintendente designato, proroga Pereira fino a fine mio mandato (2) (2)

- Il Sovrintendente designato firmerà il contratto o a luglio o a settembre di quest'anno. "Se ce la facciamo, volentieri prima delle vacanze, ma è chiaro che una volta che ci siamo esposti così, non c'è la possibilità di tirarci indietro", ha spiegato Sala, che non ha dato alcuna anticipazione, invece, sul compenso di Meyer, su cui "aspettiamo la ratifica del Cda". Il contratto di Pereira, invece, scade nel febbraio del 2020. "Poi - ha detto il sindaco - bisogna trovare una formula per la proroga". I due Sovrintendenti si affiancheranno per un anno. "Adesso troveremo le formule per far sì che Pereira sia nelle condizioni da lavorare", ha detto Sala, aggiungendo che "è anche anche vero che la programmazione del 2021 è fatta e non c'è da mettere in discussione niente. Sono stati fatti anche alcuni passi rispetto al 2022. Lo Statuto della Scala dice che il designato entra nelle logiche di programmazione. Il designato riprende quello che c'è già e da lì va avanti. È chiaro che ora Pereira non si muove oltre in termini di programmazione e se lo fa lo fa concordando e condividendo con Meyer". Rispetto al lavoro di programmazione di Pereira, Sala ha osservato poi che "il Cda non ha mai detto a Pereira 'fermati e non portarti avanti con la programmazione'. Credo che Pereira abbia fatto quello che era giusto fare". (segue) (Rem)