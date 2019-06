Scala: Sala, Meyer Soprintendente designato, proroga Pereira fino a fine mio mandato (2) (3)

- Sull'attuale Sovrintendente e la sua proroga, il sindaco ha detto: "Pereira me lo sono trovato, spesso ci ho discusso, l'ho spesso apprezzato e l'ho difeso come è giusto che fosse e quindi gli ho chiesto di accompagnarmi fino alla fine". A chi gli chiedeva come mai Pereira non sia stato rinnovato a differenza di quanto successo in passato, Sala ha risposto: "Io non credo sia un problema di tradizione. Pereira ha fatto un periodo non limitato. La Scala ha valutato a questo punto la volontà di cambiare, trovando una persona più giovane. Un secondo mandato di Pereira avrebbe potuto portarlo a 78 anni. Questa è la decisione del Cda della Scala, vedremo se sarà una buona decisione". (Rem)