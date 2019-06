Scala: Sala replica a Cecilia Bartoli, se non viene me ne farò una ragione

- Dopo aver ufficializzato che il Sovrintendente designato del teatro alla Scala è Dominique Meyer, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha replicato anche alla mezzosoprano Cecilia Bartoli, che ha deciso di non cantare nel ruolo di Cleopatra nel Giulio Cesare di Haendel in sostegno al Soprintendente Alexander Pereira. "Personalmente io se la signora Bartoli dice che non viene, me ne faccio una ragione. La vita è fatta di decisioni. Credo che tenere aperta questa decisione ancora per tanto tempo alla ricerca di un consenso totale non solo dei consiglieri, ma di tutto il mondo, credo che sia impossibile. Cosa di diverso avremmo potuto fare? Di crisi ne ho viste anche di peggiori in vita mia", ha detto il sindaco. (Rem)